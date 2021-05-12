У Путина заявили, что спасать Медведчука не будут

Песков заявил, что Россия Медведчуку ничем не поможет / Reuters

Подозреваемый в государственной измене председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не просил помощи или политического убежища в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в любом случае Москва вряд ли сможет помочь ему на фоне преследования в Украине.

"Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", - заявил Песков, его цитирует РИА Новости.

Он также добавил, что в Кремле считают Медведчука в первую очередь якобы проукраинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией.

Обыски у Медведчука - о чем сообщалось ранее: