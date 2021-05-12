У Путина заявили, что спасать Медведчука не будут

Москва вряд ли сможет помочь Медведчуку на фоне преследования в Украине, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Подозреваемый в государственной измене председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не просил помощи или политического убежища в Российской Федерации, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в любом случае Москва вряд ли сможет помочь ему на фоне преследования в Украине.
"Он не обращался, насколько мне известно, за помощью, и вряд ли Россия может оказать ему какую-то помощь на фоне того преследования, которое сейчас имеет место", - заявил Песков, его цитирует РИА Новости.
Он также добавил, что в Кремле считают Медведчука в первую очередь якобы проукраинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией.
Обыски у Медведчука - о чем сообщалось ранее:
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.
Автор: Адриана Бубновская