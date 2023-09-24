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Яна Ставская
24 сентября 2023, 11:41
обновлено 24 сентября, 11:41
https://glavred.info/world/u-rosiji-spalahnula-palivna-kriza-rozkrito-osnovni-prichini-10503229.html
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