УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Яна Ставская
24 сентября 2023, 11:41 обновлено 24 сентября, 11:41

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дизтопливо война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:53 Украина
США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара

09:00 Эксклюзивы
ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

08:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:41

11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

Реклама
09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

09:10

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

08:55

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

08:46

Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

Реклама
06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

Реклама
17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять