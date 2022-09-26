У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие - Блинкен

Энтони Блинкен не рассказал, как Вашингтон отреагирует на применение ядерного оружия Россией / Фото Reuters

У Соединенных Штатов Америки есть четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CBSNews.

При этом он отказался поделиться подробностями того, как Вашингтон отреагирует на применение ядерного оружия.

"Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - сказал американский чиновник.

На вопрос, контактировал ли Белый дом с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны, Блинкен ответил: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".

По словам главы Госдепа, "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец".

"Если Россия прекратит воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина", - отметил госсекретарь.

"Обычно нет никого, у кого была бы способность или желание говорить правду власти. И отчасти, я думаю, Россия попала в тот бардак, в котором она сейчас находится, потому что в системе нет никого, кто мог бы эффективно сказать Путину, что он поступает неправильно", - добавил Блинкен.

Риск применения ядерного оружия Россией

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что ситуация с возможным применением русским диктатором Путиным ядерного оружия в войне против Украины по-прежнему остается неоднозначной.

"Сейчас мы видим колебания российского руководства. На каком-то уровне Путин приближался к этому шагу. Но сейчас его положение, как у Гитлера в апреле 1945-го, и чем он закончил – всем известно", - сказал он.

В июле 2022 года, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар.

Тогда чиновник отметил, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

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