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У "вагнеровцев" большие проблемы: Пригожин собрался бежать из Украины в Афганистан - Bloomberg

23 марта 2023, 15:22
Журналисты сообщают, что "вагнеровцы" так и не смогли захватить Бахмут, несмотря на месяцы попыток и большие потери.
Пригожин
Пригожин / соцсети, скриншот

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает нести огромные потери под Бахмутом и теперь хочет перебросить своих наемников в Африку. Как пишет Bloomberg, Пригожин уже не в силах бороться с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах.

Журналисты сообщают, что "вагнеровцы" так и не смогли захватить Бахмут, несмотря на месяцы попыток и большие потери.

"При этом после недель публичных жалоб на нехватку снаряда и других припасов Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузить и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут", - говорится в сообщении.

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Источники издания Bloomberg отмечают, что теперь Пригожин планирует снова сосредоточиться на Африке, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Так, уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9-14 месяцев в Африке. При этом желающие служить в африканских странах будут зачислены в резерв.

Как сообщал Главред, зимой СМИ писали, что в Кремле решили "подрезать крылья" Пригожину, так как он "сильно много на себя взял". Полностью уничтожать ЧВК "Вагнера" не планировалось, а лишь существенно её ослабить.

В марте Telegram-канал Генерал СВР сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил Путину, что при текущих темпах от ЧВК Вагнера через полтора-два месяца ничего не останется. В этом случае Пригожин может попытаться захватить власть в некоторых регионах РФ.

"По мнению Патрушева, Пригожин может попытаться объединить бывших и оставшихся действующих бойцов ЧВК под надуманным предлогом и, пользуясь имеющимися в его распоряжении ресурсами, организовать, вооружить и направить их на территорию России с целью захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь", - писали на канале.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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