"Пригожину пора подрезать крылья": СМИ раскрыли тайный план Путина в отношении ЧВК "Вагнера"

В случае перемирия, мирного соглашения или поражения и выхода с оккупированных территорий основная часть ЧВК Пригожина должна быть уничтожена.

"Вагнеровцы" понесли на Донбассе огромне потери / Фото Tg-канал Кепка Пригожина

"Вагнеровцы" понесли огромные потери в боях на Донбассе. Если так будет продолжаться и дальше, то через время ЧВК "Вагнера" перестанет существовать, что устраивает Владимира Путина, так как российский диктатор хотел серьезно ослабить группу "Вагнера", основателем которой является Евгений Пригожин.

Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что 12 января Путин во время совещания с представителями руководства военного блока в режиме видеосвязи высказал претензии по поводу неопределенности со взятием Соледара.

"Военные доложили, что для установления полного контроля над Соледаром может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель (…) и акцентировали внимание президента на несоизмеримо высокие траты ресурсов со стороны ЧВК для достижения сомнительных результатов", - говорится в сообщении.

Потом у Путина было совещание с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. По его мнению, ЧВК Пригожина на фронте за последний месяц потеряла треть наемников.

"Таким темпом через месяц-полтора ЧВК Пригожина на фронте просто перестанет существовать. Путин остался доволен докладом секретаря Совбеза. Решение Путина-Патрушева, принятое на закрытом совещании в начале декабря прошлого года, полностью не уничтожать группу ЧВК Пригожина на фронте, а лишь существенно её ослабить, успешно выполнено", - пишет Telegram-канал.

Отмечается также, что Пригожин, по мнению Путина и большинства из окружения президента, "сильно много на себя взял и ему было пора подрезать крылья".

"В ближайшее время Пригожину будет предложено уделять больше времени проектам в Америке, Азии и Латинской Америке. На фронте ЧВК останутся, но инициатива и полный контроль будут у Вооруженных сил РФ. Пригожину разрешат продолжить вербовать заключенных, но только в том количестве, которое позволит существовать ЧВК на фронте в "разумных" пределах. В случае перемирия, мирного соглашения или поражения и выхода с оккупированных территорий основная часть ЧВК должна быть уничтожена", - резюмировали на канале.

Бои за Соледар

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

13 января в Министерстве обороны Украины сообщили, что за Соледар идут тяжелые бои. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

В свежем отчете Института изучения войны говорится, что войска РФ вытеснили украинские силы с западной окраины города. Украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Однако захват города не будет иметь важное оперативное значение и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута, считают аналитики.

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