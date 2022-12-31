Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине: теперь их ищут по всей Ростовской области

Мужчины якобы согласились подписать контракт с ЧВК Пригожина, но воевать не захотели.

Вагнеровцы-зэки отказались воевать в Украине / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, СБУ

Шесть вооруженных зэков, насильно завербованных в "вагнеровцы", сбежали из тренировочного лагеря в Луганской области.

Российские пропагандисты пишут, что заключенных привезли фактически на передовую несколько дней назад. Мужчины якобы согласились подписать контракт с ЧВК Пригожина.

Однако после подписания "документов" они схватили оружие и сбежали подальше от смерти.

"В группе заключённых находятся три гражданина Узбекистана, один из России, другой из Беларуси, а также гражданин Кыргызстана. Скорее всего, все они осуждены по статье 228 УК России - хранение наркотиков", - пишут пропагандисты.

Отмечается, что зэки могут уже находиться в России. Их объявили в розыск в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай" , который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко , который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад бывший инкассатор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

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