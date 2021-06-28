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"Учат, что Христос был бисексуалом": Лавров отличился новым антизападным бредом

28 июня 2021, 21:49

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полном серьезе написал в статье о том, что в западных странах школьникам внедряют идеи о бисексуальности Христа.

Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Учеников в западных странах убеждают в том, что Иисус Христос был бисексуалом. Об этом в своей статье "О праве права и правила" написал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст был опубликован на сайте ведомства.

Дескать, в западных странах школьникам принудительно в учебных заведениях подают эти идеи.

"В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков защитить их от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной" Европе", – заявил он.

Глава российского МИД убежден, что именно США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви и стремятся достичь раскола мирового православия.

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Напомним, ранее руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. Для этого нужно соблюдать минские соглашения.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил он.

новости России Иисус Христос бисексуал Сергей Лавров
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