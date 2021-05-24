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Лавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии

24 мая 2021, 13:36

Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства, считет глава МИД РФ.

Лавров
Лавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. Для этого нужно соблюдать минские соглашения.

"Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один - четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер", - заявил Лавров в интервью изданию Аргементы и факты.

По его словам, Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов на Донбассе.

Также Лавров обвинил Украину в том, что она "переводит стрелки" на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, Украина "отказывается" предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", - отметил Лавров.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что изменение минских соглашений может привести к "резне на Донбассе".
  • Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.

новости России война на Донбассе Сергей Лавров
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