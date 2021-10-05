Ученые выяснили, почему COVID-вакцина далеко не всегда эффективна

Почему вакцина не всегда эффективна на ночь заберу / УНИАН

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах сообщили о том, что иммунная система человека уникальна. Именно поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается, сообщает журнал Cell Systems.

Команда ученых во главе с профессором Альбертом Хеком с помощью методов биомолекулярной масс-спектрометрии измерили профили антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.

Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации.

Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.

"Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается", – подчеркнули специалисты.

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Также они выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом их профиль у каждого человека абсолютно уникален.

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Отмечается, что низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективна, а о том, что иммунная система у данного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других.

По той же причине у некоторых людей уровень антител может значительно снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу.

Исследователи установили, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. Для решения этой проблемы авторы исследования предлагают как можно скорее ввести процедуру массового тестирования на антитела.

Напомним, ранее в Китае был зафиксирован первый случай смерти человека, заразившегося вирусом обезьяны B (BV -единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей).

Жертвой нового вируса стал ветеринар из Пекина, но его близкие контакты пока защищены от этого.