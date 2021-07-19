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Новый вирус-убийца: в Китае умер первый человек от болезни обезьян

19 июля 2021, 04:22
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У ветеринара обнаружили симптомы тошноты и рвоты после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян.

обезьяна
В Китае зафиксирован первый случай смерти человека от вируса обезьяны / УНИАН

В Китае зафиксирован первый случай смерти человека, заразившегося вирусом обезьяны B (BV -единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей).

Жертвой нового вируса стал ветеринар из Пекина, но его близкие контакты пока защищены от этого, пишет Global Times.

Отмечается, что у 53-летнего ветеринара-мужчины, работающего в учреждении, занимающемся исследованиями приматов, были обнаружены первые симптомы тошноты и рвоты через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян в начале марта, сообщили китайские органы по контролю и профилактике заболеваний в субботу.

Раньше в Китае не было зафиксировано смертельных или даже клинически очевидных инфекций вирусом обезьяны B, поэтому случай ветеринара стал первым случаем заражения человека этим вирусом, выявленным в стране.

В апреле исследователи собрали спинномозговую жидкость у ветеринара и определили, что тесты дали положительный результат на вирус, однако образцы его близких знакомых показали отрицательные результаты.

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Что такое вирус обезьяны B

Вирус, первоначально выделенный в 1932 году, является энзоотиком альфа-герпеса у макак. Он может передаваться при прямом контакте и обмене выделениями организма и имеет уровень смертности от 70 до 80 процентов.

China CDC Weekly предполагает, что этот вирус обезьян может представлять потенциальную угрозу для имеющих с ними дело профессиональных работников. Поэтому подчеркивается необходимость устранить вирус во время развития определенных, свободных от патогенов резус-колоний и усилить надзор за лабораторными макаками и профессиональными работниками в Китае.

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Ранее сообщалось о том, что у летучих мышей в индийском штате Махараштра обнаружили новый вирус Нипах. Новый вирус может получить широкое распространение в мире - аналогично коронавирусу.

вирусы новости Китая
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