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Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

Андрей Ганчук
17 июля 2023, 15:02 обновлено 17 июля, 15:10
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Оккупантов России ждут проблемы на юге после взрывов, которые произошли на Крымском мосту, пишут журналисты британского издания Financial Times.
Путин, Крымский мост
Россия без Крымского моста не сможет реализовать планы по снабжению оккупантов на юге - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Если подтвердятся сведения, согласно которым Крымский мост в захваченном агрессором Россией Крыму атаковала Украину, это будет "унизительным ударом" по престижу Кремля. Пока эстакаду не отремонтируют, оккупанты, которые сейчас пытаются отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области, могут снабжать свои силы на юге только путем "сухопутного коридора". Однако украинские войска собираются перерезать и этот маршрут.

В материале Financial Times говорится о том, что новая удачная атака на "гордость Путина" Крымский мост – болезненный удар по репутации Кремля. К тому же ситуация может серьезно повлиять на возможность снабжения Москвой российских оккупантов на юге.

"Если подтвердится, что это было второе украинское нападение на Крымский мост, открытый с большой помпой российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году, это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля и, возможно, по его способности обеспечивать войска, держащие в оккупации южные регионы Украины", - пишут журналисты.

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Они также напомнили, что 8 октября прошлого года, когда мост был поражен первый раз, эстакаду закрыли на ремонт, длившийся несколько месяцев.

Войска РФ столкнутся с проблемами и в рамках "сухопутного коридора"

Кроме того, в FT акцентировали внимание на том, что российские войска могут ожидать проблемы с логистикой на юге. Крымский мост – один из двух главных путей поставок войска и техники на оккупированные южные территории Украины. Пока мост не будет работать, снабжение может идти лишь путем так называемого "сухопутного коридора", который проходит через захваченные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Впрочем, ВСУ работают над тем, чтобы работа "коридора" была максимально усложнена.

"Этот путь узок и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор в ходе своего контрнаступления", - подчеркивается в материале.

Взрывы на Крымском мосту

На Крымском мосту ночью прогремели взрывы. После двух взрывов "упал" пролет незаконного сооружения, которое возвели оккупанты агрессора России к захваченном Крыму. Местные фейковые "власти" вынуждены были перекрыть движение. На пути к экстакаде образовались огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сказал гауляйтер Крыма Аксенов.

По информации РФ, погибли 2 человека.

В Сети опубликовали кадры последствий взрывов в захваченном Крыму. В пробки попали более 1000 автомобилей.

В СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму. Представители спецслужбы опубликовали фотоснимок взрыва Крымского моста в октябре прошлого года и приложили стих, в котором сказано "соловей в Крыму встречает СБУ.

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