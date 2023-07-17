Удар по Крымскому мосту – унижение Кремля, ВСУ отрезают логистику РФ на юге – FT

Если подтвердятся сведения, согласно которым Крымский мост в захваченном агрессором Россией Крыму атаковала Украину, это будет "унизительным ударом" по престижу Кремля. Пока эстакаду не отремонтируют, оккупанты, которые сейчас пытаются отразить контрнаступление ВСУ в Запорожской области, могут снабжать свои силы на юге только путем "сухопутного коридора". Однако украинские войска собираются перерезать и этот маршрут.
В материале Financial Times говорится о том, что новая удачная атака на "гордость Путина" Крымский мост – болезненный удар по репутации Кремля. К тому же ситуация может серьезно повлиять на возможность снабжения Москвой российских оккупантов на юге.
"Если подтвердится, что это было второе украинское нападение на Крымский мост, открытый с большой помпой российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году, это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля и, возможно, по его способности обеспечивать войска, держащие в оккупации южные регионы Украины", - пишут журналисты.
Они также напомнили, что 8 октября прошлого года, когда мост был поражен первый раз, эстакаду закрыли на ремонт, длившийся несколько месяцев.
Войска РФ столкнутся с проблемами и в рамках "сухопутного коридора"
Кроме того, в FT акцентировали внимание на том, что российские войска могут ожидать проблемы с логистикой на юге. Крымский мост – один из двух главных путей поставок войска и техники на оккупированные южные территории Украины. Пока мост не будет работать, снабжение может идти лишь путем так называемого "сухопутного коридора", который проходит через захваченные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Впрочем, ВСУ работают над тем, чтобы работа "коридора" была максимально усложнена.
"Этот путь узок и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор в ходе своего контрнаступления", - подчеркивается в материале.
Взрывы на Крымском мосту
На Крымском мосту ночью прогремели взрывы. После двух взрывов "упал" пролет незаконного сооружения, которое возвели оккупанты агрессора России к захваченном Крыму. Местные фейковые "власти" вынуждены были перекрыть движение. На пути к экстакаде образовались огромные пробки.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сказал гауляйтер Крыма Аксенов.
По информации РФ, погибли 2 человека.
В Сети опубликовали кадры последствий взрывов в захваченном Крыму. В пробки попали более 1000 автомобилей.
В СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму. Представители спецслужбы опубликовали фотоснимок взрыва Крымского моста в октябре прошлого года и приложили стих, в котором сказано "соловей в Крыму встречает СБУ.
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