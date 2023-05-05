Уголовник полгода отвоевал в ЧВК Вагнер и по возвращению в РФ с подельниками убил двух аниматоров

Трое мужчин ограбили и убили владельца ивент-агентства Кирилла Чубко и девушку-аниматора Татьяну Мостыко в Краснодарском крае стране-агрессоре России.

https://glavred.info/world/ugolovnik-polgoda-otvoeval-v-chvk-vagner-i-po-vozvrashcheniyu-v-rf-s-podelnikami-ubil-dvuh-animatorov-10468054.html Ссылка скопирована

Демьян Кеворкьян, который был осужден на 18 лет и воевал в ЧВК Вагнер, подозревается в убийстве аниматоров / Соцсети

В Краснодарском крае России трое ранее судимых мужчин ограбили и убили владельца ивент-агентства Кирилла Чубко и девушку-аниматора Татьяну Мостыко. После убийства они закопали тела, а автомобиль убитых сожгли. Один из подозреваемых – Демьян Кеворкьян, который уже сидел в тюрьме, но был освобожден после войны против Украины в составе боевиков ЧВК Вагнера.

Согласно версии Следкома РФ, в ночь на 28 апреля ранее судимые заметили на дороге автомобиль, в котором ехали Чубко и Мостыко. Они решили обокрасть мужчину и женщину и убить их.

Подозреваемые заставили Чубко и Мостыко снять с банковских счетов более 180 тысяч рублей. Они убили аниматоров, закопали тела, а транспортное средство сожгли.

видео дня

Один из подозреваемых – 31-летний Демьян Кеворкьян. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в прошлом году его вывезли из колонии ИК-2 вместе с другими наемниками для участия в войне против Украины в составе ЧВК Вагнера.

Демьян Кеворкьян / Соцсети

Пригожин заявил о выходе ЧВК Вагнера из Бахмута

5 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что до 10 мая боевики покинут оккупированные позиции в Бахмуте и передадут их Минобороны РФ. По словам Пригожина, он вынужден вывести боевиков из-за серьезного дефицита боеприпасов.

Кремлевский спикер Дмитрий Песков сказал, что у Путина в курсе планов ЧВК Вагнера по выходу из оккупированного Бахмута. Однако он не стал комментировать ситуацию.

Ранее Пригожин пошел на открытый конфликт с Министерством обороны оккупантов РФ, в частности, с главой ведомства Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым. Пригожин сказал, что боевикам Вагнера катастрофически не хватает боеприпасов и потребовал от ведомства решить вопрос.

Другие новости: