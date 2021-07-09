Угроза Третьей мировой: эксперт объяснил наглую провокацию РФ у базы НАТО

РФ устроила провокацию у базы НАТО / Reuters

Политолог Вадим Карасев прокомментировал провокацию России с самолетами вблизи авиабазы НАТО в Литве, из-за чего прервали брифинг лидеров Литвы и Испании.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, эти действия являются своеобразным предупреждением Москвы, а также проверкой и попыткой напугать страны НАТО.

"Но вы понимаете, то сегодня началась вторая холодная война. Первая холодная война была с 1946 по 1990 год — все было, и разведывательные самолеты летали над странами, их сбивали, была игра мускулами, игра нервов", - считает эксперт.

По его мнению, после провокации РФ у базы НАТО в Литве наверняка последует реакция Североатлантического альянса.

"Думаю, понятно, будет осуждение, поддержка стран Балтии, развитие возможной военной инфраструктуры. Это уже вопрос как к военно-оперативному командованию НАТО, так и к политическому руководству. Такая ситуация сегодня в мире. Вторая холодная война — это все-таки лучше, чем Третья мировая война", — добавил Карасев.

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Напомним, в Министерстве обороны России 24 июня объявили о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца HMS Defender. Корабль совершал проход в акватории Черного моря в 12 километрах от оккупированного Крыма. Россияне сказали, что Су-24М нанес несколько предупредительных бомбометаний по курсу корабля.

В МИД Украины в ответ заявили, что Россия, таким образом, попыталась укрепить свое влияние в Черном и Азовском морях. Для сдерживания действий Москвы в Киеве предложили усилить сотрудничество украинского государства с НАТО в черноморской акватории.

Великобритания не подтвердила обстрелы корабля Defender со стороны России. В Лондоне уточнили, что экипаж эсминца ничего не нарушал – корабль двигался в морских границах Украины.