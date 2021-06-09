"Украина за исключением Донбасса оккупирована Западом": белорусские пропагандисты взбесились в эфире

Белорусские пропагандисты взбесились в эфире по поводу Украины / ctv.by/

На белорусском государственном телевидении пропагандисты разразились обвинениями в адрес Украины и оскорблениями в адрес ее властей. Некий магистр политических наук Виктор Саевич утверждает, что Украина, кроме Донбасса, оккупирована странами Запада.

"К сожалению, нынешняя Украина, скажем честно, находится под оккупацией. Киев и большая часть Украины, за исключением Донбасса, – это все оккупировано коллективным Западом. Нет абсолютно никакой самостоятельности. В Киеве будут делать ровно то, что им скажут. В Киеве нет президента, правительства – там есть бургомистр, назначаемый из Вашингтона, может, и Брюссель какое-то влияние оказывает. Поэтому если мы любим, а я думаю, мы любим и уважаем братский народ, который живет в Украине, то мы должны освободить Украину, как бы это ни звучало громко. Сейчас все ждали, когда было обострение в Донбассе, – вот-вот, сейчас российская армия", − сказал он.

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Напомним, ранее в эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.

Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".

При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.

Кроме того, на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".