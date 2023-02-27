Украине не нужны истребители F-16: в Белом доме объяснили странное заявление Байдена

Советник президента США решил прояснить ситуацию с истребителями для Украины.

Джо Байден, F-16 / picryl, Офис президента

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил комментарии президента Джо Байдена о том, что Украине пока не нужны истребители F-16.

В интервью на телеканале ABC Салливан повторил, что Белый дом уделяет первоочередное внимание неотложным потребностям этой войны и будет продолжать это делать.

"На каждом этапе этой войны президент пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что им нужно", – сообщил Салливан.

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По его словам, "то, что говорит президент, означает, что он сосредоточен на этих возможностях".

"F-16 – это вопрос на потом", – сказал Салливан в другом интервью на CNN, добавив: "Поэтому президент Байден сказал, что пока он не продвигается с этим".

Истребители F-16 для Украины

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по поставкам Украине истребителей F-16 могут продлиться еще несколько месяцев. По ее словам, Штаты могут дать самолеты только тогда, когда Украина подготовит инфраструктуру для их обслуживания.

Президент США Джо Байден сказал, что Украине на данном этапе войны с Россией не нужны истребители F-16. По мнению главы Белого дома, Киеву сейчас передают бронетехнику, которая нужна ВСУ для обеспечения успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский формирует список вооружений, которые крайне необходимы ВСУ. В частности, Киеву нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

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