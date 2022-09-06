Уморить людей голодом: польский премьер раскрыл опасный план Путина по Украине

Польский премьер раскрыл опасный план Путина по Украине/ УНИАН, Reuters

Власти страны-агрессора, России, не захватив Украину военным путем, может спровоцировать в нашей стране продовольственный кризис и искусственный голод. Об этом в интервью местным СМИ рассказал руководитель польского Кабмина Матеуш Моравецкий.

"Это может быть следующим планом Путина: мы не можем победить Украину на поле боя, так что давайте попробуем уморить Украину голодом", — сказал чиновник.

По словам польского премьера, РФ не ожидала, что поставки оружия из европейских стран настолько помогут украинским военным в обороне и переломят ситуацию на фонте на пользу ВСУ.

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Именно поэтому, не захватив Украину в боях, диктатор Путин может перейти к запасному плану. Моравецкий особенно подчеркнул, что обещанные Еврокомиссией 9 млрд евро официальный Киев должна получить как можно быстрее.

"Обещание Еврокомиссии дать Украине 9 миллиардов евро должно быть выполнено как можно скорее, потому что мы должны действовать вопреки намерениям Путина, Кремля и Москвы, а не в той линии, которую Москва, вероятно, сейчас выработала себе как очередную линию наступления на Украину", — подытожил он.

Позиция Польши по войне России против Украины

Официальная Варшава поддержала Киев после нападения России на Украину, которое произошло 24 февраля. Польское государство оказывает серьезную военную, политическую и гуманитарную помощь. Польша стала временным убежищем за границей для многих украинцев.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявлял, что Россия специально создала на Западе ситуацию, при которой Киев могут уговаривать пойти на уступки главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, Варшава по-прежнему будет помогать Киеву, а политикам, которые предлагают "спасти чье-то лицо", нужно отдать России свой Браденбург и Пиренеи.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Россию о том, что если она решится напасть на территорию польского государства, 40 миллионов поляков будут готовы взять в руки оружие и защищать свою страну. Народ отвергает российский колониализм и империализм и акцентирует свое внимание на усилении и мощи армии.

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