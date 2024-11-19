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Уничтожить штаб, логистику и артиллерию: топ-генерал США об ударах ATACMS по РФ

Алексей Тесля
19 ноября 2024, 05:30
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Соединенные Штаты располагают на складах тысячами ракет большой дальности.
Уничтожить штаб, логистику и артиллерию: топ-генерал США об ударах ATACMS по РФ
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Важно:

  • ВСУ могут подорвать наступление РФ
  • У США тысячи дальнобойных ракет

Американский генерал в отставке, бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может подорвать нынешнее контрнаступление России в Курской области с помощью солидного запаса ракет.

"Можете победить массированность, если достаточно высокоточного оружия, способного уничтожить штаб, логистику и артиллерию", — сказал он в комментарии "Радио Свобода".

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В то же время канадский оборонный аналитик Колби Бадвар пояснил, что по состоянию на декабрь 2023 года Соединенные Штаты имели на складах около 2400 ракет большой дальности, срок годности примерно половины из которых истек.

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/ Инфографика Главреда

Он сказал, что за последний год в этот запас добавили более 500 ATACMS. Однако, по его словам, Пентагон не решался поставлять их Украине в больших количествах.

"Украина имеет на выбор много целей в диапазоне ATACMS. Байдену нужно прислать гораздо больше ракет, чтобы они могли поразить как можно большее из них", — написал он.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

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Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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Бен Ходжес Операция в Курской области Удары вглубь РФ
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