Устроил драку и напился: в США неадекватного пассажира самолета примотали скотчем к сиденью

Пассажира в самолете примотали скотчем / скриншот

В США экипаж самолета авиакомпании Frontier Airline, летевший из Филадельфии в Майами был вынужден успокоить наглого пассажира, который меньше чем за 2 часа полета успел напиться, устроить драку с бортпроводником и приставать к стюардессам.

А вот конфликт разрешился довольно оригинально – мужчину примотали скотчем к его сиденью.

Когда самолет приземлился в Майами, в аэропорту неадекватного 22-летнего Максвелла Берри арестовали полицейские. Правоохранители предъявили ему обвинения по трем пунктам.

В полиции подробно рассказали о том, что происходило на борту самолета.

После вылета из Филадельфии Максвелл Берри выпил 2 алкогольных напитка, после чего начал приставать к стюардессе. Он заказал третий напиток, но почти сразу пролил его на себя и пошел в туалет. С уборной мужчина вышел уже без рубашки.

Реклама

"Бортпроводница попросила пассажира одеться и пыталась помочь ему достать чистую и сухую рубашку из ручной клади. Однако у него были более важные дела. Около 15 минут мужчина слонялся самолетом и приставал сразу к двум стюардессам – обнимал их и трогал их за грудь", - говорится в сообщении.

Стюардессы обратились за помощью к еще одному бортпроводнику, и тот попросил пассажира сесть на свое место и успокоиться. В ответ на это Максвелл Берри ударил его кулаком по лицу.

После этого в конфликт вмешались неравнодушные пассажиры. Они смогли усадить мужчину на место и удержать до тех пор, пока его не примотали к сиденью скотчем. Мужчина кричал, угрожал и просил о помощи, но присутствующие только смеялись над ним. Так он летел до самого конца, а в аэропорту его встретили полицейские.

Бортпроводников, которым пришлось успокаивать неадекватного пассажира, отправили в оплачиваемый отпуск до завершения расследования.

Напомним, ранее из-за эксцентричного поведения женщины самолет из Харькова в Анталию отправился с 30-минутным опозданием. Пассажирка отказывалась надевать маску, задерживая рейс, на борту которого находились 100 человек. Спустя некоторое время женщина все-таки надела маску.