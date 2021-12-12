В американском штате Кентукки мощнейший торнадо сровнял с землей дома, погибли не менее 100 человек

В США погодная стихия наделала беды – 10 декабря в штате Кентукки в результате сильнейшего торнадо погибли, по меньшей мере, 100 человек. Кентукки стал одним из шести штатов на пути нескольких десятков торнадо. Город Мейфилд, принявший удар стихии, оказался почти полностью разрушен.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата, сообщает Радио Свобода.

"Эти разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами", - сказал Бешир на пресс-конференции.

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Он добавил: "Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, погибли более 100 человек".

К оказанию помощи в поиске пострадавших и восстановлению привлечено 189 военнослужащих Национальной гвардии, сообщил губернатор.

Президент США Джо Байден в субботу объявил о ведении в Кентукки чрезвычайного положения.

Жертвы торнадо зафиксированы также в штатах Арканзас, Миссури, Иллинойс.

Напомним, ранее в результате шторма в Черном море возле берегов Турции возник торнадо. Он пронесся в 300 метрах от пляжа и напугал людей. Стихия нагрянула на побережье Чакраз в районе Амасра в Бартыне. В курортном городке поднялся сильный ветер, а в море образовался смерч.

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