В Черном море возник торнадо: стихия напугала людей

Торнадо в Турции возник в море / Фото twitter.com/Aksam

В результате шторма в Черном море возле берегов Турции возник торнадо. Он пронесся в 300 метрах от пляжа и напугал людей.

Стихия нагрянула на побережье Чакраз в районе Амасра в Бартыне. В курортном городке поднялся сильный ветер, а в море образовался смерч, передает Haberler.

При этом торнадо так и не достиг берега. Он исчез после 15 минут воздействия на море.

Тем не менее стихия все же доставила неприятности жителям города. Из-за сильной бури и дождя на дороге в деревне Курунлу упало большое дерево. Это привело к тому, что движение было перекрыто, пока бригады автомагистралей не убрали его с дороги.

Как сообщал Главред, на юго-востоке Чехии в результате разрушительного торнадо погибли как минимум трое человек, около 200 получили травмы.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице.