В Беларуси обвинили США, Британию и Канаду в попытке свержения Лукашенко и пригрозили ударом

В МИД Беларуси обещают принять "адекватные ответные меры" / сайт МИД Беларуси

Официальный Минск разразился критикой в адрес США, Великобритании и Канады после того, как страны ввели санкции против Беларуси. Белорусские власти обвиняют государства в том, что они руководствуются "холодным геополитическим расчетом" и стремятся к свержению режима самопровозглашенного Александра Лукашенко. К тому же в республике утверждают, что Запад, дескать, не имеет права вводить ограничения против страны в связи с гарантиями в рамках Будапештского меморандума.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси во вторник, 10 августа. В ведомстве утверждают, что вышеуказанные государства, дескать, пренебрегают международными обязательствами и действуют исходя из своих геополитических интересов. Белорусские власти считают, что они добиваются свержение правящего режима Лукашенко в Беларуси.Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине

"Указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси. Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа. Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси", - указано в сообщении.

Согласно позиции официального Минска, Запад для достижения своих целей якобы использует множество методов, включая политическое, информационное давление, спорт, а также, дескать, "финансово-экономическое удушение государства".

Кроме того, в белорусском МИД утверждают о неправомерности санкций в отношении Беларуси, так как США и Великобритания в 1994 году в рамках Будапештского меморандума гарантировали РБ, отказавшейся от ядерного оружия, обеспечение безопасности и воздержание от применения экономических мер.

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Подчеркивается, что МИД Беларуси намерены изучить санкции и применить "адекватные ответные меры".

Санкции Запада против Беларуси

США 9 августа запустили новые санкции против Беларуси. Документом предусмотрены ограничительные меры, которые включают блокировку активов белорусских политиков и чиновников. Эмбарго также направлено на энергетическую сферу, оборонный сектор и транспорт.

Кроме того, санкции против РБ ввела и Канада. Ограничения затронут нефтепродукты и продукцию калийной промышленности белорусского государства.

Официальный Лондон по причине систематических нарушений демократии и прав человека в Беларуси ввел ограничения против Минска в виде торговых, финансовых и авиационных санкций.