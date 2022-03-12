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В Беларуси объявили об отправке войск к границе с Украиной

12 марта 2022, 14:35

Белорусские военные занимаются разведкой и патрулированием у границ с украинским государством.

Граница Беларусь
Беларусь к границе с Украиной перебрасывает пять военных группировок / Госпогранслужба

Беларусь намерена отправить к кордонам с Украиной 5 батальонно-тактических групп, которые, дескать, должны заменить там те группировки войск, которые уже выполняют задачи по разведке, патрулированию и охране объектов. При этом Минск уверяет, что белорусские военные якобы не будут принимать участие в агрессии России против украинского государства.

Как сообщило белорусское Минобороны в субботу, 12 марта, военное руководство отправляет к границе с Украиной пять батальонно-тактических группировок. Задачей является проведение ротации, они должны заменить те группы, которые уже ведут работу на белорусско-украинском кордоне.

Причем в Минске сказали, что такие действия, дескать, не связаны с возможным участием белорусских войск в войне России против Украины.

"Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - утверждает генерал-майор, первый заместитель министра обороны республики Беларусь Виктор Гулевич.

Он добавил, что на южной границе РБ вместе с пограничниками выполняют задачи пять батальонно-тактических групп. Военные занимаются разведкой, патрулированием территорий, охраной объектов и обороной дорог. В скором времени их заменит другая группировка войск.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные подразделения не принимают участия в войне России с Украиной.

Украинские власти неоднократно заявляли, что с территории Беларуси в Украину летят российские ракеты и авиация.

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