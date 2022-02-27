По Житомиру нанесен ракетный удар: появились кадры пуска Искандеров из Беларуси

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В воскресенье, 27 февраля, в Житомире прогремели мощные взрывы в районе местного аэропорта.

В сети опубликовали фото последствий российского удара по украинскому городу.

На фото видно огромный столб дыма после взрывов ракет.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о том, что с территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты Искандер.

"Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17 00", - написал Геращенко.

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Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в граничащей с Беларусью Ровенской области.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.