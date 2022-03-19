В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает технику

В направлении города специальные грузовики с платформами перевозят танки и другое вооружение.
В Петрикове Гомельской области Беларуси строится понтонная переправа через Припять. По ней можно попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной, сообщает местное СМИ.
Также на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области разгружают российскую бронетехнику: танки, БТР, САВ.
Кроме того, 17 и 18 марта местные жители видели, как через Петриков машина проезжала. От этой железной дороги в направлении города специальные грузовики с платформами перевозят танки и другое вооружение.
Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.
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Автор: Ульяна Полищук