В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает технику

Военная техника едет в направлении города / РИА Новости

В Петрикове Гомельской области Беларуси строится понтонная переправа через Припять. По ней можно попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной, сообщает местное СМИ.

Также на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области разгружают российскую бронетехнику: танки, БТР, САВ.

Кроме того, 17 и 18 марта местные жители видели, как через Петриков машина проезжала. От этой железной дороги в направлении города специальные грузовики с платформами перевозят танки и другое вооружение.

Напомним, ранее появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты.

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