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В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

Андрей Ганчук
4 августа 2023, 10:15 обновлено 4 августа, 10:21
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В стране-агрессоре России решили дать "территориальной обороне" гражданские карабины Сайга-МК, которые пользуются популярностью у охотников.
Тероборона Белгород с ружьями
В России "теробороне" помпезно вручили охотничьи ружья / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Гладкова

В Белгородской и Курской областях страны-оккупанта России так называемым "бойцам территориальной обороны" выдали оружие. Им дали гражданские карабины Сайга-МК на базе АК-74. Вооружение не предназначено для боевых действий, однако оккупанты пытались "модернизировать" ружья.

Как сообщает Telegram-канал Важные истории, на Белгородщине и Курщине местные власти решили вооружить "отряды теробороны" гражданскими карабинами Сайга-МК. Их планируют закупить около 700 единиц.

Примечательно, карабины Сайга - популярное гражданское оружие среди охотников и людей, которые увлекаются в России тактической стрельбой. Что интересно, карабины не поддерживают стрельбу очередями, а при сложенном прикладе возможность произведения выстрела блокируется. Оружие безопасно при перевозке и его хранении.

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На опубликованных пропагандистами кадрах можно увидеть, что некоторые "бойцы" устанавливают на карабины 30-зарядные магазины с пулевыми патронами.

Также на некоторых ружьях заметны коллиматорные и оптические прицелы – судя по всему, россияне пытались модифицировать ружья, чтобы сделать их оружием, похожим на боевое.

Кадры вручения "теробороновцам" в России охотничьих ружей:

Тероборона Белгородщина
"Тероборона" Белгородщины с ружьями для охотников / Telegram-канал В. Гладкова
Тероборона Белгородщина
Губернатор Белгородщины Гладков помпезно вручает ружье "теробороновцу" / Telеgram-канал В. Гладкова

Рейды добровольцев России в Белгородскую область

Добровольцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России в мае и июне провели рейды в Белгородскую область РФ с целью ликвидации в регионе военных объектов российских оккупантов.

22 мая ополченцы зашли на Белгородщину и выполняли ряд задач на КПП Грайворон и в других населенных пунктах области. Они наносили удары по оккупантам РФ. Российские силовые структуры в ходе операции утрачивали контроль над КПП Грайворон.

1 июня в РДК заявили о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Добровольческие войска некоторое время контролировали МАПП Шебекино и населенный пункт Новая Таволжанка.

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