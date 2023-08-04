В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

В Белгородской и Курской областях страны-оккупанта России так называемым "бойцам территориальной обороны" выдали оружие. Им дали гражданские карабины Сайга-МК на базе АК-74. Вооружение не предназначено для боевых действий, однако оккупанты пытались "модернизировать" ружья.
Как сообщает Telegram-канал Важные истории, на Белгородщине и Курщине местные власти решили вооружить "отряды теробороны" гражданскими карабинами Сайга-МК. Их планируют закупить около 700 единиц.
Примечательно, карабины Сайга - популярное гражданское оружие среди охотников и людей, которые увлекаются в России тактической стрельбой. Что интересно, карабины не поддерживают стрельбу очередями, а при сложенном прикладе возможность произведения выстрела блокируется. Оружие безопасно при перевозке и его хранении.
На опубликованных пропагандистами кадрах можно увидеть, что некоторые "бойцы" устанавливают на карабины 30-зарядные магазины с пулевыми патронами.
Также на некоторых ружьях заметны коллиматорные и оптические прицелы – судя по всему, россияне пытались модифицировать ружья, чтобы сделать их оружием, похожим на боевое.
Кадры вручения "теробороновцам" в России охотничьих ружей:
Рейды добровольцев России в Белгородскую область
Добровольцы Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона Свобода России в мае и июне провели рейды в Белгородскую область РФ с целью ликвидации в регионе военных объектов российских оккупантов.
22 мая ополченцы зашли на Белгородщину и выполняли ряд задач на КПП Грайворон и в других населенных пунктах области. Они наносили удары по оккупантам РФ. Российские силовые структуры в ходе операции утрачивали контроль над КПП Грайворон.
1 июня в РДК заявили о начале второй фазы военной операции в Белгородской области. Добровольческие войска некоторое время контролировали МАПП Шебекино и населенный пункт Новая Таволжанка.
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