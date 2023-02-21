В Германии назвали сроки поставки в Украину БМП Marder и боеприпасов для Gepard

В концерне Rheinmetall заявили, что работают на полную мощность и могут увеличить мощность за одну смену.

20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта / коллаж Википедия, ua.depositphotos.com

Немецкий концерн Rheinmetall ожидает, что первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину до июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление директора крупнейшего немецкого производителя оружия Армина Паппергера.

По его словам, 20 боевых машин Marder будут готовы к отправке в Украину до конца марта.

Кроме того, он заявил, что его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их".

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"По производству оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену", - добавил Паппергер, отметив, что для этого должны быть заключены контракты.

Как сообщал Главред, Германия отправит Украине около 40 боевых машины пехоты Marder и одну систему противовоздушной обороны Patriot. Поставки ожидаются в первом квартале 2023 года. Украинских военных будут учить управлять Marder в течение 8 недель.

Значительную часть обещанных Украине 40 БМП Marder Бундесвер Германии может изъять из собственных запасов. Другую часть бронированных машин пехоты для ВСУ предоставит Rheinmetall AG – немецкий концерн-производитель Marder.

БМП Marder "Мардер" (Marder, в переводе с немецкого —"Куница") — немецкая боевая машина пехоты.

БМП разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин, передает Википедия. На время принятия на вооружение БМП "Marder" по параметрам защищённости превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересечённой местности, что позволяло ей действовать совместно с танками "Леопард" в качестве составной части ударной группы.

С 2010 на смену "Мардеру" на вооружение ВС ФРГ постепенно вводится новая БМП Puma. БМП "Marder" вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Пушка Rh 202 заряжается патронами 20×139 мм. Ещё один 7,62-мм пулемёт MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление. Для двухместной башни Marder 2 фирма Rheinmetall AG разработала пушку Rh 503 со сменным стволом калибра 35 и 50 мм и элементами механизма питания. Пушка имеет электромеханические приводы системы перезаряжания, переменный темп стрельбы 150 и 400 выстр/мин и двустороннее беззвеньевое питание. 35-мм ствол предполагалось использовать для учебно-тренировочных, а 50-мм — для боевых целей. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт. Также слева на башне может крепиться гранатомёт "Panzerfaust 3" с дальностью стрельбы до 1 000 м, однако стрельба из него требует остановки, выхода гранатомётчика из машины и снятия РПГ с крепления. Поэтому используется очень редко.

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