Gepard прикроет небо: ВСУ получили первые немецкие зенитные САУ

ВСУ передают немецкие зенитки Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

Три немецких зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard из 15 уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Национального телемарафона в понедельник.

"От Германии сегодня официально зашли три первые Гепарда… Это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам передано десятки тысяч снарядов… мы ожидаем 15 Гепардов", - сказал Резников.

Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.

Gepard педназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 2 × 35-мм

Тип пушки нарезные автоматические

Дальность стрельбы, км 4

Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3

Ранее сообщалось, что на вооружение ВСУ уже поступили британские зенитно-ракетные комплексы "Stormer HVM".

В Сети опубликованы фото с установками в руках украинских военных.

Отмечается, что уже шесть единиц ЗРК Stormer HVM поступили в Украину от Великобритании.

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