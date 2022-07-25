Gepard прикроет небо: ВСУ получили первые немецкие зенитные САУ

Вместе с Gepard ВСУ получат десятки тысяч снарядов.
Три немецких зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard из 15 уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Национального телемарафона в понедельник.
"От Германии сегодня официально зашли три первые Гепарда… Это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам передано десятки тысяч снарядов… мы ожидаем 15 Гепардов", - сказал Резников.
Gepard базируются на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей, они также могут сражаться с наземными целями.
Gepard педназначен для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей.
Вооружение:
- Калибр и марка пушки 2 × 35-мм
- Тип пушки нарезные автоматические
- Дальность стрельбы, км 4
- Пулемёты 1 × 7,62-мм MG-3
Ранее сообщалось, что на вооружение ВСУ уже поступили британские зенитно-ракетные комплексы "Stormer HVM".
В Сети опубликованы фото с установками в руках украинских военных.
Отмечается, что уже шесть единиц ЗРК Stormer HVM поступили в Украину от Великобритании.
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