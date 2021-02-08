В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального

Собственник дома, который снимал Навальный, пожаловался на журналистов / instagram/navalny

Собственник двухэтажного дома в немецком Фрайбурге, который арендовал российский оппозиционер Алекей Навальный, пожаловался, что журналисты телеканала Россия 1, которые снимали сюжет о вилле, попали в нее обманом.

Владелец дома, имя которого не называется, рассказал телеканалу Дождь, что съемочная группа России 1 арендовала виллу на выходные, представившись туристами из Бельгии. Так, автор сюжета Анастасия Попова использовала французскую фамилию Боурт. Собеседник Дождя утверждает, что не знал, что это российские журналисты. Он отметил, что съемочная группа России 1 снимала его скрытой камерой.

После выхода сюжета владелец дома обратился в правоохранительные органы Германии. Какие конкретно у него претензии, Дождь не уточняет.

Приговор Навальному: