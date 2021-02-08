В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального

Владелец дома, имя которого не называется, рассказал телеканалу Дождь, что съемочная группа России 1 арендовала виллу на выходные, представившись туристами из Бельгии.
Собственник двухэтажного дома в немецком Фрайбурге, который арендовал российский оппозиционер Алекей Навальный, пожаловался, что журналисты телеканала Россия 1, которые снимали сюжет о вилле, попали в нее обманом.
Владелец дома, имя которого не называется, рассказал телеканалу Дождь, что съемочная группа России 1 арендовала виллу на выходные, представившись туристами из Бельгии. Так, автор сюжета Анастасия Попова использовала французскую фамилию Боурт. Собеседник Дождя утверждает, что не знал, что это российские журналисты. Он отметил, что съемочная группа России 1 снимала его скрытой камерой.
После выхода сюжета владелец дома обратился в правоохранительные органы Германии. Какие конкретно у него претензии, Дождь не уточняет.
Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по уголовному делу компании Yves Rocher в 2014 году, было заменено тремя с половиной годами колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении на год меньше, поскольку ему учли срок домашнего ареста.
- К слову, этот приговор привел к первому реальному тюремному сроку в биографии Навального.
Автор: Екатерина Трохимчук