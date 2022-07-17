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В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

17 июля 2022, 22:15

США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.

Госдеп
В Госдепе пояснили, зачем призвали граждан покинуть Украину / Фото: Reuters

Недавнее требования власти США к своим гражданам немедленно покинуть Украину связано с усилением ракетных ударов со стороны страны-агрессора, сообщила официальная представительница Госдепа США Андреа Калан в ходе телемарафона.

"Хочу подчеркнуть, это объявление (призыв покинуть Украину - ред.) именно из-за непредсказуемости ракетных ударов из России. Как мы видим, Россия увеличивает свои удары по Украине. Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится", - подчеркнула Калан.

При этом она отметила, что США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.

США призвали граждан покинуть Украину

Отметим, 14 июля Главред писал о том, что Посольство США в Украине обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть страну на фоне войны с Россией.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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