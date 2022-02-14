В России намерены ускорить признание "ЛДНР": Госдума направит обращения к Путину и в МИД

Проекты постановления об обращении к Путину по признанию Москвой "ЛДНР" могут быть рассмотрены Госдумой 15 февраля / Reuters

В понедельник, 14 февраля, комитет Госдумы по делам СНГ утвердил 2 варианта постановления обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" непризнанных российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Второй вариант предусматривает обращение к Путину после консультаций с МИД по вопросам, связанным, в том числе, с реализацией Минских соглашений. Документы могут вынести на обсуждение Думы уже 15 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в комитете, оба варианта постановлений направлены в Совет Думы. Первый проект был инициирован КПРФ, второй – заместителями председателя комитета Виктором Водолацким и Артемом Туровым.

Читайте такжеШаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"Указывается, что второй проект постановления также включает обращение к Путину с призывом признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", но уже после согласования вопросов с министерством иностранных дел по поводу соблюдения международных договоренностей, среди которых Минские соглашения.

"Авторы второго постановления полагают, что это ускорит процесс", - заявил источник.

Два проекта постановления могут быть вынесены на обсуждение Государственной Думы РФ уже во вторник, 15 февраля.

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"За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы", - подчеркивается в сообщении.

Планы в России по признанию "ЛДНР" на Донбассе

Парламентарии российской Госдумы от фракции Коммунистической партии 19 января внесли в Думу проект обращения к президенту Путину об официальном признании Москвой так называемых "ЛНР" и "ДНР" на оккупированном Россией Донбассе. В документе говорится о том, что депутаты просят признать "образования" на Донбассе как "самостоятельные, суверенные и независимые" государства.

Кроме того, они призывают Путина провести переговоры с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", чтобы создать юридическую основу для дальнейшего сотрудничества.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин о таком документе не знает. Решение будет приниматься в том случае, если пройдет голосование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва пока не собирается признавать "ЛДНР". Как заявлял российский дипломат, они якобы сами отозвали "результаты своих референдумов о независимости" в обмен на подписание Минских соглашений.

В КПРФ, которая инициировала проект постановления, 24 января сказали, что Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину по "ЛДНР" в феврале.

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