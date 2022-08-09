В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР": что заявили

В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР" / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В Госдуме, нижней палате парламенте России, страны-агрессора, депутат Михаил Шеремет (нелегитимно избранный от оккупированного Крыма), предложил создать "новый СССР". Деталями своей бредовой идеи он поделился с русскими пропагандистами.

"Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", – не стеснялся в своих фантазиях Шеремет.

Шеремет также размечтался, что новый блок имеет шансы иметь в своем составе больше территорий, чем даже старый СССР.

"Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Украина, мол, через 2 года может прекратить существование. Украинское государство он назвал якобы проектом "анти-Россия".

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко высказался бывший президент РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Он задал риторический вопрос относительно того, а где будет сам Медведеву через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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