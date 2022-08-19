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В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

19 августа 2022, 12:52

Военное руководство России возлагает вину за неудачную "спецоперацию" и огромные потери живой силы и вооружений именно на президента Владимира Путина.

Владимир Путин
​ Путину намекнули, что наступление в Украине не имеет смысла / Фото УНИАН

В Кремле назревает паника. Приближенные российского диктатора Владимира Путина дали ему понять, что так называемая "спецопереация" в Украине не имеет перспектив, а контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть успешным, а значит РФ может потерять захваченные территории. В связи с этим в РФ рассматривают варианты дальнейших действий.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, 18 августа Путин провел несколько совещаний, во время которых хозяину Кремля "окончательно дали понять, что ни у кого в министерстве обороны и в Генштабе нет уверенности в целесообразности дальнейших попыток наступления на фронте".

Отмечается также, что все военное руководство России "возлагает вину, как за неудачное начало и, в целом, ход военной операции, так и огромные потери живой силы и вооружений именно на президента Владимира Путина". При этом в Минобороны и Генштабе РФ считают, что именно их сделают крайними за все неудачи и проблемы на фронте.

По данным Telegram-канала, в Кремле ищут выход из сложившийся ситуации. Вариантов якобы несколько:

  • мобилизация;
  • применение тактического ядерного оружия;
  • открытие второго фронта в третьей стране;
  • "жест доброй воли" с возвратом Украине захваченных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

"Также, обсуждался "крайний" вариант, когда Украине помимо перечисленных территорий, "ЛДНР", опять таки, по "доброй воле" согласятся вернуть территории, захваченные после 23 февраля этого года. Решений вчера принято не было, но обсуждение "крайних" вариантов в присутствии и по инициативе президента привело многих в уныние. Все без исключения собеседники Путина поняли, что "хороших" вариантов решения насущных и предстоящих проблем на фронте у президента просто нет. Разочарование элит в лидере, это худшее, что может быть для президента. Путин вчера фактически дал старт "начала конца" своему правлению и режиму, который он возглавляет", - резюмировали на канале.

Как сообщал Главред, 12 августа Telegram-канал Генерал СВР писал, что президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

Издание Die Welt писало со ссылкой на опрошенных экспертов, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия может также начать войну против Грузии и Казахстана. Более того, так называемые политические элиты РФ уже намекают на расширение масштабов агрессии и мечтают о "восстановлении" СССР.

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