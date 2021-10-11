В Кремле обеспокоены ухудшением состояния здоровья Путина

Владимир Путин болен и постоянно кашляет / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин серьезно болен - во время совещания в понедельник, 11 октября, он постоянно кашлял.

Как пишет Интерфакс, в частности, тему о состоянии своего здоровья Путин поднял на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса, где он "несколько раз покашливал".

По его словам, он просто "простудился после занятий спортом на воздухе".

Позже на оперативном совещании с членами Совбеза внимание на кашель Путина обратила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила обеспокоенность его здоровьем, на что тот ответил:

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"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит".

Ранее Главред писал о том, что президент РФ Владимир Путин страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека, заявил его сокурсник Юрий Швец.

Как подчеркнул он, до последнего времени она считалась неизлечимой.

"Хотя от нее скоропостижно не умирают, но деградация происходит достаточно стабильно, в течение несколько лет она заметно делает человека недееспособным, неспособным принимать решения", - говорит собеседник.