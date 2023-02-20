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В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

20 февраля 2023, 15:05
Смертельный пожар произошел в блиндаже возле села Уланок в Суджанском районе.
взрыв
В Курской области погибли солдаты РФ / Pixabay/Michael

В Курской области РФ в результате мощного взрыва в блиндаже погибли шестеро солдат-срочников РФ.

Взрыв произошел в результате детонации боеприпасов. Об этом идет речь в сообщении пропагандистских ресурсов РФ.

Отмечается, что смертельный пожар произошел около 10:40 в блиндаже возле села Уланок в Суджанском районе.

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При этом внутри было семь человек. В результате ЧП только один военнослужащий выжил, однако получил ожоги.

По данным источников, внутри блиндажа находились срочники, которые топили печь и залили туда бензин. Затем раздался взрыв, вспыхнуло пламя, а на улицу выбежали только двое военных.

Напомним, в российском Курске ранее произошел взрыв в районе аэродрома. В результате этого произошел пожар, а черный дым окутал все в округе. Пожар был настолько сильный, что его было видно даже со спутника.

На территории авиабазы горели нефтенакопители. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в панике начал рассказывать об атаке беспилотников.

Ранее на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста.

ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

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