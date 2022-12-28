В Москве огромная сосулька 'приземлилась' на голову генерала МЧС России

Генерал госпитализирован в московскую больницу, у него диагностированы тяжелые травмы головы.

В Москве гигантская сосулька упала на голову генерала МЧС России / МЧС РФ

В Москве огромная сосулька упала на голову директора департамента оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России Анатолия Елизарова.

"На Инициативной улице 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба", - пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, генерал госпитализирован в московскую больницу, у него диагностированы тяжелые травмы головы. Сейчас за ним присматривают врачи.

Событие произошло днем 28 декабря. Момент происшествия попал на видео.

В Москве гигантская сосулька упала на голову генерала МЧС России / Скриншот

Также известно, что местная прокуратура уже начала проверку для установления лиц, ответственных за очистку нежилого здания от снега и наледи.

Напомним, недавно в Индии обнаружили мертвым самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало в лужи крови под окнами гостиницы. Предварительно установлено, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.

Также сообщалось, что в России нашли мертвым полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными. В СМИ уже выдвинули версию-самоубийство, но все указывает именно на убийство.

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