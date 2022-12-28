В Москве огромная сосулька 'приземлилась' на голову генерала МЧС России

В Москве огромная сосулька упала на голову директора департамента оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России Анатолия Елизарова.
"На Инициативной улице 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба", - пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, генерал госпитализирован в московскую больницу, у него диагностированы тяжелые травмы головы. Сейчас за ним присматривают врачи.
Событие произошло днем 28 декабря. Момент происшествия попал на видео.
Также известно, что местная прокуратура уже начала проверку для установления лиц, ответственных за очистку нежилого здания от снега и наледи.
Напомним, недавно в Индии обнаружили мертвым самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало в лужи крови под окнами гостиницы. Предварительно установлено, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.
Также сообщалось, что в России нашли мертвым полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными. В СМИ уже выдвинули версию-самоубийство, но все указывает именно на убийство.
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