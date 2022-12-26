На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - Игнат

Захватчики говорят, что в результате взрыва погибло 3 человека. Однако, по словам Игната, это число надо умножать в несколько раз.

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков / Коллаж: Википедия, pixabay, ua.depositphotos.com

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что во время "бавовны" на российском аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент военных летчиков России.

Как отметил Игнат в эфире "24 канала", в наше время что-то скрыть трудно, поэтому и российскому Минобороны приходится признавать факт "бавовны" на аэродроме. Правда, захватчики говорят о сбивании беспилотника, в результате которого погибло 3 человека, а 4 госпитализированы. Однако, по словам представителя Воздушных сил ВСУ, это число надо умножать в несколько раз, ведь россияне всегда искажают информацию.

"Понятно, какие пилоты, какого сорта есть на аэродроме "Энгельс". Вероятно, это, скорее всего, пилоты самолетов Ту-95, стратегических ракетоносцев. Это уникальный контингент военных летчиков, потому что немного таких самолетов по сравнению с другой тактической авиацией России. Будем надеяться, что это число больше, которое произошло во время этой "бавовны", - отметил Игнат.

Он продолжил, что неизвестно, как организовано боевое дежурство на российских аэродромах во время их так называемой спецоперации. Однако во время военного положения на аэродромах организуются места для проживания, сна, еды пилотов и персонала, который занимается технической подготовкой самолетов, заправляет их, обслуживает взлетно-посадочные полосы.

"Это огромная работа на любом аэродроме, поэтому людей всегда очень много. Есть экипажи тактической авиации, которые постоянно дежурят на аэродромах в системе ПВО, так происходит в любом государстве. Поэтому, там могло находиться определенное количество людей, которое гипотетически могло быть вовлечено в выполнение задач. Есть уже информация и в открытых источниках, что самолеты-ракетоносцы рассредоточились по разным аэродромам", - отметил Игнат.

"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе

В ночь с 25 на 26 декабря на российском аэродроме "Энгельс", на котором базируются стратегические бомбардировщики оккупантов, прогремели мощные взрывы.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что на малой высоте якобы там пролетел беспилотник. В результате падения его обломков якобы трое российских оккупантов погибли. А самолеты, мол, не пострадали.

Позже стали известны подробности новой атаки на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда совершают вылеты стратегические бомбардировщики РФ, наносящие удары по мирным городам Украины.

Несмотря на заявления официальных лиц РФ о том, что якобы в результате атаки повреждений на земле нет, "Немецкая волна" приводит противоположные данные. Издание ссылается на информацию украинского военного блогера Романа Бочкалы, который пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет.

Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, свежие взрывы на военной авиабазе "Энгельс" являются последствиями российской агрессии против Украины.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", о которых мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и, надеемся, что это Украине будет только на руку", - отметил Игнат.

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