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Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"

15 декабря 2022, 03:03
РФ не решилась перекидывать все бомбардировщики на новые позиции после атаки на базы "Энгельс" и "Дягилево". Военный эксперт Олег Жданов назвал причину.
Аэродром, самолеты
Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну" / коллаж фото УНИАН и Maxar Technologies

Командование армии русских оккупантов решило перебазировать свои бомбардировщики с аэродромов, которые находятся в зоне поражения ВСУ, но не в полном объеме. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.

"То есть часть своих "стратегов" они сняли и быстро перегнали за полярный круг, но еще часть стратегических бомбардировщиков, к сожалению, остается на аэродромах Саратова и Рязани", – сказал он.

По словам, Жданова, недавняя активность оккупантов на аэродромах Мурманска и Астрахани действительно имела место. И часть самолетов была перебазирована. Однако, согласно новым спутниковым фотоснимкам, на аэродромах Саратова и Рязани ("Энгельс" и "Дягилево") все еще остается часть самолетов-ракетоносителей.

Как говорит эксперт, в свете вышеизложенного, у Украины есть по-прежнему есть вполне законные цели − для уничтожения остатков самолетов.

"У нас тогда есть законная, легитимная цель для того, чтобы достать эти стратегические бомбардировщики, чтобы они не могли наносить по нам ракетные удары", – подытожил Жданов.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Позднее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ - причем именно по тем из них, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Руководитель Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Другие новости:

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