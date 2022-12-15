Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"

Командование армии русских оккупантов решило перебазировать свои бомбардировщики с аэродромов, которые находятся в зоне поражения ВСУ, но не в полном объеме. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.
"То есть часть своих "стратегов" они сняли и быстро перегнали за полярный круг, но еще часть стратегических бомбардировщиков, к сожалению, остается на аэродромах Саратова и Рязани", – сказал он.
По словам, Жданова, недавняя активность оккупантов на аэродромах Мурманска и Астрахани действительно имела место. И часть самолетов была перебазирована. Однако, согласно новым спутниковым фотоснимкам, на аэродромах Саратова и Рязани ("Энгельс" и "Дягилево") все еще остается часть самолетов-ракетоносителей.
Как говорит эксперт, в свете вышеизложенного, у Украины есть по-прежнему есть вполне законные цели − для уничтожения остатков самолетов.
"У нас тогда есть законная, легитимная цель для того, чтобы достать эти стратегические бомбардировщики, чтобы они не могли наносить по нам ракетные удары", – подытожил Жданов.
Взрывы на военных аэродромах РФ
Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.
Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших.
Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.
На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.
Позднее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ - причем именно по тем из них, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.
Руководитель Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".
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