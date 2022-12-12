"Блэкаута не будет": одна проблема РФ спасет Украину от тяжелого сценария – военный эксперт

Нашей стране уже не грозит блэкаут, считает полковник запаса Роман Свитан.

Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Россия уже не сможет устроить блэкаут в Украине/ УНИАН, личный архив Романа Свитана

Украине уже не стоит бояться блэкаута. В РФ наблюдается сокращение количества ракет, которыми страна-агрессор могла бы бить по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В то же время в Украине увеличивается количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которыми украинские военные сбивают российские ракеты. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в чате на Главреде.

"Блэкаута не будет. Уже видна тенденция к сокращению количества ракет в России, которые могут поразить наши энергетические структуры. Также видна тенденция к увеличению количества у нас зенитно-ракетных комплексов, которые работают по российским ракетам. Поэтому уже можно говорить, что блэкаут Украине не угрожает", – отмечает Свитан.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ заставляют государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

Также ранее сообщалось, что оккупантам выгодно использовать беспилотники ведь они дешевые, зато Украине приходится сбивать их ракетами, которые дороже порой в сотни раз. Если бы РФ имела много дронов, Украине угрожала бы опасность истощения систем ПВО, рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

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