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"Путин пришел нас уничтожить": Кулеба разнес противников "бавовны" на военных базах в России

12 декабря 2022, 10:34
Никакой необходимости "преподать Украине моральный урок" в ситуации, когда идет война с агрессором Россией, не существует, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба, взрыв Энгельс
Россия сама напала на Украину, которая защищается от ее агрессии - Кулеба / Коллаж Соцсети, УНИАН

Россия сама пошла полномасштабной войной против Украины, поэтому какие-либо упреки в адрес Киева по поводу того, что на территории страны-агрессора происходит "бавовна", несостоятельны. Взрывы происходили на объектах военного назначения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью ARD он не подтвердил, что к ударам по российским военным аэродромам могут быть причастны ВСУ, однако раскритиковал заявления, согласно которым украинские военные якобы "играют с огнем", когда происходят "хлопки" на военных базах на территории оккупанта России.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Россия пытается уничтожить Украину, которая защищается от агрессии.

"Путин пришел уничтожить нас – как государство, как нацию. Если бы к вам в квартиру зашел убийца и попытался вас убить, а ваш сосед сказал: "Не играй с огнем, не надо его провоцировать", – то вы, наверное, сказали бы, что ваш сосед не в своем уме", - аргументировал свою позицию дипломат.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нет никакой необходимости "преподать Украине моральный урок".

Дрон атаковал военные авиабазы в России

5 декабря утром СМИ оккупанта РФ сообщили о взрыве на военной базе Энгельс-2 в Саратовской области. Беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Сообщилось о повреждениях двух самолетов.

В тот же день БПЛА ударил и по другому российскому военному аэродрому – в Дягилево Рязанской области. Обе базы используются оккупантами для базирования боевой авиации, которая взлетает и наносит ракетные удары по Украине.

Позже дрон ударил по военной авиабазе в Курске.

Украина не подтверждает и не опровергает свою возможную причастность к подобным инцидентам.

Авиационный эксперт Валерий Романенко допустил, что по военным авиабазам России мог быть нанесен удар беспилотником Ту-141 Стриж. Речь идет о разведывательном БПЛА, который способен летать на расстояние 1 000 километров. Его можно переделать в дрон-камикадзе.

Смотрите видео Главред - взрывы в Энгельсе и Дягилево сорвали планы РФ по ракетным обстрелам Украины

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