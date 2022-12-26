"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войны

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть лишь три достижения в войне против Украины, которые он может подать собственному народу как победу. Однако освобождение Мелитополя полностью нивелирует всю военную кампанию России против Украины.
Как отметил Жданов в эфире 24 канала, достижения, которыми может похвастаться глава Кремля, это – захват Запорожской АЭС, Северо-крымского канала и сухопутного коридора в Крым.
"С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек", - пояснил эксперт.
По его словам, с выходом ВСУ на Мелитополь ситуация у оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и уже потом на Херсонщину или в Крым. Других более-менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависима от дорожной инфраструктуры и железной дороги.
Война России против Украины
Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.
В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что война в Украине не кончится в феврале или марте следующего года. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне. Также Кривонос призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.
Вас может заинтересовать:
- Не только Иран: Свитан рассказал, кто готов поставлять России вооружение для ударов по Украине
- Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФ
- Китай цинично оправдал свою позицию относительно войны в Украине и заявил об углублении сотрудничества с РФ