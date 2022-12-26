glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войны

26 декабря 2022, 18:15
С выходом украинских защитников на Мелитополь ситуация у захватчиков существенно ухудшится.
Олег Жданов
Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войны / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть лишь три достижения в войне против Украины, которые он может подать собственному народу как победу. Однако освобождение Мелитополя полностью нивелирует всю военную кампанию России против Украины.

Как отметил Жданов в эфире 24 канала, достижения, которыми может похвастаться глава Кремля, это – захват Запорожской АЭС, Северо-крымского канала и сухопутного коридора в Крым.

"С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек", - пояснил эксперт.

По его словам, с выходом ВСУ на Мелитополь ситуация у оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и уже потом на Херсонщину или в Крым. Других более-менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависима от дорожной инфраструктуры и железной дороги.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что война в Украине не кончится в феврале или марте следующего года. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне. Также Кривонос призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.

Вас может заинтересовать:

война в Украине новости Мелитополя Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:42

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себя

18:36

Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

18:22

Отмена "блэкаута": украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключенийВидео

18:15

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войныВидео

18:02

В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

Реклама
17:57

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из ОрганизацииВидео

17:50

"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

17:37

"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - экспертыВидео

17:24

В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для УкраиныВидео

17:07

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - ИгнатВидео

17:01

"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колесаВидео

16:58

Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 январяВидео

16:47

После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний ВостокВидео

16:22

Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

16:19

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:52

Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под судВидео

15:46

"Очевидно, что враг к чему-то готовится": Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФВидео

15:39

Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

15:30

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

15:29

Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывыВидео

Реклама
15:23

Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИВидео

15:02

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

14:58

Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признакВидео

14:41

Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

14:36

В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФВидео

14:34

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - МаломужВидео

14:33

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

14:30

Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – экспертВидео

14:05

Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

14:04

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС, но это не гарантирует безопасность - экспертВидео

13:53

Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – ГайдайВидео

13:32

Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвкуВидео

13:29

На юге оккупанты теряют свои позиции, но подтягивают резервы - Силы обороныВидео

13:22

Молниеносный прорыв: эксперт назвал самое перспективное направление для наступления ВСУВидео

13:20

Размечтались о "скорой победе": в Кремле придумали новый метод подготовки военныхВидео

13:02

Украина усилит блок НАТО, она будет играть роль Израиля в Восточной Европе – ЗагороднийВидео

12:59

Сколько нужно времени украинцам на освоение ЗРК Patriot: в ВСУ раскрыли срокиВидео

12:42

Снять деньги можно будет даже во время блэкаута: в Украине создали сеть Power banking

12:30

Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторженияВидео

12:27

Прорыв возможен: ВСУ могут пойти в наступление, несмотря на линию обороны РФ – FTВидео

Реклама
12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:48

"Двойник лихо скакал по бронетехнике": СМИ рассказали о новых проблемах Путина со здоровьем

11:48

"Украине будет только на руку": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в ЭнгельсеВидео

11:42

"Завалю всех": командир РФ избил оккупантов-дезертиров, сбежавших с позиций на фронтеВидео

11:28

Тарифы на воду повысят по всей Украине: сколько с 2023-го нужно будет платитьВидео

11:05

Руководителя БЭБ Мельника вызовут в ВР из-за давления на компанию из австрийского холдинга

11:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

10:59

Рогозину грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке

10:51

"Только усилит НАТО": эксперт оценил перспективы входа Украины в Альянс и в ЕС

10:38

Удар двумя ракетами: подробности атаки на авиабазу РФ в ЭнгельсеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять