"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войны

С выходом украинских защитников на Мелитополь ситуация у захватчиков существенно ухудшится.

Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войны / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть лишь три достижения в войне против Украины, которые он может подать собственному народу как победу. Однако освобождение Мелитополя полностью нивелирует всю военную кампанию России против Украины.

Как отметил Жданов в эфире 24 канала, достижения, которыми может похвастаться глава Кремля, это – захват Запорожской АЭС, Северо-крымского канала и сухопутного коридора в Крым.

"С освобождением Мелитополя все эти три фактора просто умножаются на ноль. Начиная с того, что мы берем под огневой контрольный сухопутный коридор в Крым, освобождаем Новую Каховку и Энергодар. А дальше уже полный огневой контроль и продвижение войск на линию Бердянск – Мелитополь и заход на Крымский перешеек", - пояснил эксперт.

По его словам, с выходом ВСУ на Мелитополь ситуация у оккупантов существенно ухудшится. После подрыва Крымского моста они вынуждены везти технику и вооружение из России через Мелитополь и уже потом на Херсонщину или в Крым. Других более-менее нормальных дорог в этом регионе нет. А российская армия зависима от дорожной инфраструктуры и железной дороги.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк отметил, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

В то же время генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что война в Украине не кончится в феврале или марте следующего года. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне. Также Кривонос призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.

Вас может заинтересовать: