Китай цинично оправдал свою позицию по поводу войны в Украине и заявил об углублении связей с РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И цинично заявил, что Китай не хочет "подливать масла в огонь", а потому позиция КНР по поводу войны России против Украины является беспристрастной. Более того, Ван И сообщил, что Китай в дальнейшем будет углублять взаимодоверие и сотрудничество с Россией. Об этом сообщает AP.
"Что касается кризиса в Украине (полномасштабной войны, - Главред), мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не в поисках корыстной выгоды из ситуации", - цинично заявил глава МИД Китая.
Он также обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ложную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".
Кроме того, Ван И подчеркнул, что в 2023 году Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией.
Позиция Китая по войне России против Украины
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что если бы Китай, который придерживается формального нейтралитета в войне, поддержал бы Киев, такая позиция заставила бы Москву пойти на завершение военных действий. По словам Зеленского, после нападения России диалога Киева и Пекина фактически нет.
В МИД Китая в октябре после выступления Путина на Валдае, в котором он разразился обвинениями в адрес Запада, опубликовали заявление по итогам встречи министров иностранных дел КНР и России.
В нем было сказано, что китайское государство поддерживает Москву, политику Путина и утверждение РФ, мол, в качестве "великой державы" на международной политической арене.
Недавно стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин дал задание своему правительству усилить экономическое сотрудничество с Россией. Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. Сотрудничество, которое уже есть сейчас, помогает снизить последствия западных санкций для страны-агрессора и позволяет вести войну против Украины.
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