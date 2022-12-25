В Германии прогнозируют большое наступление РФ на Украину в апреле: СМИ рассказали о двух сценариях

В следующем году может быть жесткая контратака российских войск, говорят в Минобороны Германии.

Правительство Германии прогнозирует новое наступление РФ на апрель / ua.depositphotos.com

По данным Минобороны Германии, повторное российское наступление на Украину может быть неизбежным в следующем году. В ФРГ прогнозируют, что оккупационные войска возобновят наступление в апреле 2023 года. Об этом пишет Kreiszeitung.

Отмечается, что в следующем году может быть жесткая контратака российских войск. Есть два сценария, по которым могут действовать захватчики.

Согласно первому сценарию, армия РФ будет наступать на подконтрольную Украине часть Донбасса. В этом России может помочь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который разместит на границе с Украиной тысячи своих войск. По этому сценарию, силы ВСУ значительно ослабятся, поскольку им придется разделиться на два фронта: отражать наступление с севера и с востока.

В то же время, по оценкам немецких аналитиков, Лукашенко не вступит непосредственно в войну. Белорусский диктатор может как можно больше развернуть армию для угрожающих жестов. Ведь целью Москвы при первом сценарии будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Согласно второму сценарию, белорусская армия может оказаться решающей силой в войне. В этом случае президент РФ Владимир Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта. По такому сценарию Беларусь шла бы на Киев, а российские войска наступали бы по всему Донбассу.

"Если армии Путина удастся продвинуться на запад, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку русская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат", - пишет издание, добавляя, что такой сценарий является маловероятным.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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