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"Ходят и оглядываются": Жданов рассказал, каким оружием ВСУ "кошмарят" оккупантов

24 декабря 2022, 18:13
Как отметил военный эксперт, российские захватчики даже спать спокойно не могут, потому что боятся, что прилетит.
Жданов
Жданов рассказал, каким оружием ВСУ "кошмарят" оккупантов / Главред, Википедия

Российские оккупационные войска боятся реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США. Захватчики буквально ходят и оглядываются днем и ночью. Об этом рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Как русские приспособились к HIMARS? Никак. В этом их проблема. И наше преимущество. К HIMARS никто не может приспособиться. Все, кто находится в зоне достижения HIMARS, ходят и оглядываются днем и ночью", - рассказал Жданов.

Как отметил военный эксперт, российские захватчики даже спать спокойно не могут, потому что боятся, что прилетит. Кроме того, по словам Жданова, в последнее время начало прилетать все чаще.

"Я скажу, что тенденция такова, что прилетает по таким базам все чаще, и там огромные потери пехоты. HIMARS на расстояние 80 км летит чуть меньше минуты. Его можно только увидеть в предрассветном небе, и только в случае хорошей видимости с 10 или 15 км от линии фронта. Но оккупанты не знают, куда полетел HIMARS. В российских войсках есть четкое понимание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие", - пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Оккупанты панически боятся HIMARS

Как сообщал Главред, российские оккупанты находятся в панике из-за использования Вооруженными силами Украины современных западных реактивных систем залпового огня. Так, в перехваченном разговоре оккупант говорит, что от одного только слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника: "Тут ноги аж трясутся. Он бьет, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат".

Из-за сокрушительного действия HIMARS бурятские шаманы отправились в русский Ростов-на-Дону, где будут обрядами помогать российским оккупантам. Знахари проводят обряды с оккупантами, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS, которыми украинские войска защищаются от захватчиков. Они верят, что именно духи древних предков смогут "защитить" россиян.

Что известно о HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

К слову, недавно бывший командующий войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ имеют огромное преимущество на фронте, поскольку из-за освобождения Херсона в радиусе действия HIMARS оказались оба берега Днепра. Но важнее то, что вся российская логистика оказалась в зоне досягаемости снарядов HIMARS. Теперь захватчикам будет очень проблематично пополнять свои запасы техники, топлива и боеприпасов в Крыму через наземный маршрут вдоль Азовского моря.

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