В России нашли "оружие" против HIMARS / соцсети, Википедия

Бурятские шаманы отправляются в российский Ростов-на-Дону. Они будут обрядами помогать российским оккупантам, которые несут огромные потери в Украине.

Знахари должны будут проводить обряды с российскими оккупантами, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS, которыми украинские войска защищаются от захватчиков. Они верят, что именно духи древних предков смогут "защитить" россиян, пишут росСМИ.

Шаманы будут проводить свои обряды в ютрах. Кроме обрядов, шаманы и баряшины (костоправы) будут лечить раненых россиян и вызвать богов древних воинов-гунов.

"Вот, например, HIMARS, мы их "химерами" называем... Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам", - заявил глава фонда "Гуннский фонд" Олег Булутов.

Тем временем ВСУ практически полностью разбили батальон "Байкал", который был сформирован из жителей Бурятии. Не так давно оккупанты были переброшены на войну, но их батальон уже оказался под угрозой роспуска.

Также мы сообщали, что украинские военные ликвидировали на фронте "боевого бурята" – полковника Виталия Сукуева, командовавшего 108-м десантно-штурмовым полком российской армии.

"Командир 108 десантно-штурмового полка полковник Виталий Сукуев успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – с иронией сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

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