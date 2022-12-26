В России прислали повестку ребенку, который умер 14 лет назад в возрасте 2,5 лет

Ребенок умер еще в 2009 году от водянки головного мозга.

В России прислали повестку ребенку, который умер 14 лет назад / фото ua.depositphotos.com

В России жительница Екатеринбурга получила повестку за покойного сына Сергея, который 26 января 2023 года должен явиться в военкомат. Однако парень умер 14 лет назад в возрасте 2,5 лет.

Как пишет местный российский портал Е1, парень умер в 2009 году от водянки головного мозга. А теперь его мать получила повестку с требованием, чтобы тот явиться на призывной пункт 26 января в восемь утра.

Отмечается, что повестку не вручали под роспись, а просто бросили в почтовый ящик. Женщина позвонила своей дочери и рассказала об этом событии.

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", - поделилась россиянка.

Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли восстановить базы данных. "В военкомате сказали, что им подает паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", - сказала гражданка страны-агрессора.

Напомним, что ранее у России в Красноярском крае 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат. В повестке говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для начальной постановки на воинский учет.

Ранее Главред сообщал, что кремлевский диктатор Владимир Путин в сентябре объявил о проведении частичной мобилизации на территории РФ. По его словам, Москва собралась призвать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, прошедших срочную службу.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. По его словам, в РФ призовут лишь "1% мобилизационного ресурса". Шойгу также убеждал, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями".

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