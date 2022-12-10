'Частичная' мобилизация пошла не по плану: в РФ 12-летнему школьнику пришла повестка в военкомат

В повестке говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для начальной постановки на воинский учет.

В российском Канске повестку прислали 12-летнему парню / Фото Telegram

В России в Красноярском крае 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат.

Как сообщает Telegram-канал "ЧП Канск", в повестке говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для начальной постановки на воинский учет.

Родные школьника не понимают, почему вдруг 12-летнего мальчика уже заставляют явиться в военкомат, ведь согласно российскому закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет граждане РФ мужского пола должны вставать, когда им исполнилось 17 лет.

"Ситуация такая, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... Насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17 лет... Вопрос... Зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВУ?", - пишут родственники мальчика.

В российском Канске повестку прислали 12-летнему парню / ЧП Канск

Повестку подписали именем А. Киселев, совпадающим с данными военного комиссара Канска Александра Киселева. Адрес военкомата также соответствует реальному.

В комментариях к публикации подписчики отметили, что подобные ошибки случаются довольно часто. Поэтому родственникам "призывника" посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

Частичная мобилизация в России

Кремлевский диктатор Владимир Путин в сентябре объявил о проведении частичной мобилизации на территории РФ. По его словам, Москва собралась призвать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, прошедших срочную службу.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. По его словам, в РФ призовут лишь "1% мобилизационного ресурса". Шойгу также убеждал, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями".

Вместе с тем, мобилизованных россиян уже полным ходом "двухсотят" украинские военные. Родственникам оккупантов постоянно приходят "похоронки" с сообщениями об их гибели в Украине.

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