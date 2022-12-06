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В разведке назвали сроки старта новой масштабной волны мобилизации в РФ

6 декабря 2022, 16:40
Информация о завершении мобилизации в России не соответствует действительности, подчеркнул Кирилл Буданов.
Мобилизация в РФ, российские военные
В ГУР рассказали о новой волне мобилизации в РФ / Telegram, Радио Свобода

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал вероятные сроки начала новой масштабной волны мобилизации в РФ.

Он подчеркнул, что по данным украинской разведки, новая волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года. Такой прогноз глава военной разведки озвучил в эфире телемарафона.

"С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации", — заявил он.

Глава ГУР уточнил, что информация о завершении мобилизации в России не соответствует действительности.

Буданов также добавил, что россиянам массово продолжают приходить повестки в армию, однако во второй половине декабря в РФ не будут призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

Напомним, ранее в Институте изучения войны отмечали, что страна-агрессор Россия готовит новую волну мобилизации. Аналитики полагают – новая волна, скорее всего, ухудшит ситуацию и качество российских войск. Уровень подготовки мобилизованных оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки России, отмечалось, что Путин может объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории российского государства. Такое решение Путин, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для его войск в Украине.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Россия может запустить новую волну мобилизации в свои войска уже с 10 декабря. Агрессор собирается призывать людей, в том числе, и на захваченных территориях Украины.

Другие новости:

мобилизация ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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