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В РФ потоком идут похоронки на "мобиков": в The Guardian узнали количество

16 октября 2022, 14:29

По данным журналистов, еще 14 человек скончались, не доехав до фронта ‒ по разным причинам (включая самоубийства, сердечные приступы, драки и прочие недуги).

Могила, солдаты
В РФ потоком идут похоронки на "мобиков" - СМИ / Минобороны РФ

Родственникам людей, мобилизованных согласно указам диктатора Владимира Путина от 21 сентября, начали приходить "похоронки" ‒ с сообщениями об их гибели в Украине. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Журналисты пишут‒ в четверг, 13 октября, чиновники в Челябинской области сообщила о гибели пяти мобилизованных солдат. В сообщениях в субботу, 15 октября, говорится, что погибли еще четыре человека, мобилизованных в Красноярском крае. Родственники некоторых погибших мужчин сказали, что им обещали два месяца обучения, прежде чем их отправят на передовую.

По данным "Русской службы BBC", еще 14 человек скончались, не доехав до фронта ‒ по разным причинам (включая самоубийства, сердечные приступы, драки и прочие недуги).

Журналисты напоминают, что ранее в пятницу, 15 октября на пресс-конференции в столице Казахстана Астане русский диктатор сообщил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и что 222 тысячи россиян уже призваны.

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Другие новости:

мобилизация Владимир Путин война России и Украины
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