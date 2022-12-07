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Кремль готовит вторую волну мобилизации – ISW

7 декабря 2022, 07:17
По мнению аналитиков Института изучения войны, есть несколько признаков того, что Россия все же намерена провести вторую волну мобилизации.
Мобилизация в РФ, российские военные
В РФ готовятся ко второй волне мобилизации / Telegram, Радио Свобода

Российские власти, несмотря на официальные отрицания, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW напомнили, что администрация российского президента прямо отрицает слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

В то же время Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России.

Тем временем московские чиновники расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мероприятий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.

В ISW считают, что объявление Кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны России, что ему не хватает возможностей для одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.

"Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования", – добавили в институте.

Как сообщал Главред, президент России Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию на территории РФ. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным канала, Путин также предложил вместе с мобилизацией объявить и военное положение по всей стране или, как минимум, на большей части территории России.

В Центре национального сопротивления сообщили, что Россия планирует провести новую волну мобилизации на войну против Украины в январе-феврале 2023 года. Кампанию собираются организовать под лозунгом "войны против коллективного Запада". Кремль хотел бы мобилизовать 5 миллионов человек, но такой план вряд ли удастся реализовать.

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