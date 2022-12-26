Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

В Индии обнаружили мертвым самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало лужи крови под окнами отеля.
По информации российского Telegram-канала Shot, тело миллиардера Антова нашли в субботу в Райагаде (штат Одиша). Предварительно установили, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа.
Накануне умерший прилетел в Индию еще с тремя российскими туристами, чтобы отметить свое 65-летие. За два дня до гибели Антова в этой же гостинице скончался его друг. Он лежал без сознания посреди пустых бутылок с алкоголем. По дороге в больницу друг миллиардера скончался.
Через некоторое время нашли тело Антова. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.
Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году "Форбс" оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.
Напомним, в России нашли мертвым полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными. В СМИ уже выдвинули версию - самоубийство, но все указывает именно на убийство.
Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован оккупант родом из Донецкой области. Александр Папуна когда-то служил в украинской армии, но потом переехал в России и переоделся в форму десантника-контрактника ВС РФ.
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